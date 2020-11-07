Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил главу Центробанка страны после рекордного падения лиры. Как сообщает издание турецкого правительства Resmî Gazete, на эту должность назначен Наджи Агбал, который ранее был главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции, а также министром финансов.

Падение курса лиры продолжается третий месяц. В последнее время негативным фактором стали действия местного центробанка, который сохранил ключевую ставку на низком уровне. Вместо этого регулятор активно тратит резервы на поддержку своей валюты, а держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг, осознавая проблему, активно продают лиру.

Также беспокойство инвесторов вызывают многочисленные геополитические риски, на которые идет руководство страны.