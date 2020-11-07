Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил главу Центробанка страны после рекордного падения лиры. Как сообщает издание турецкого правительства Resmî Gazete, на эту должность назначен Наджи Агбал, который ранее был главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции, а также министром финансов.
Падение курса лиры продолжается третий месяц. В последнее время негативным фактором стали действия местного центробанка, который сохранил ключевую ставку на низком уровне. Вместо этого регулятор активно тратит резервы на поддержку своей валюты, а держатели турецких корпоративных и государственных ценных бумаг, осознавая проблему, активно продают лиру.
Также беспокойство инвесторов вызывают многочисленные геополитические риски, на которые идет руководство страны.
Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил главу Центробанка страны после рекордного падения лиры
Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил главу Центробанка страны после рекордного падения лиры. Как сообщает издание турецкого правительства Resmî Gazete, на эту должность назначен Наджи Агбал, который ранее был главой стратегического и бюджетного управления администрации президента Турции, а также министром финансов.