Байден сказал, что пока не готов объявить о своей победе, но выразил уверенность в том, что выиграет

Демократ Джозеф Байден сказал, что пока не готов окончательно объявить о своей победе, но выразил уверенность в том, что выиграет президентскую гонку. Об этом кандидат в президенты США заявил в обращении к нации. Ранее ожидалось, что он объявит о победе. Байден отметил, что цифры не оставляют сомнений, что он на пути к тому, чтобы получить более 300 голосов выборщиков при 270 необходимых, и призвал сторонников к спокойствию и терпению, пока идет подсчет голосов и пообещал, что не позволит приостановить этот процесс. По его словам, американцы должны помнить, что противники «могут быть оппонентами, но они не враги», что можно иметь разногласия и это нормально. Байден подчеркнул, что будет работать в интересах и тех, кто поддержал его, и тех, кто голосовал против. По меньшей мере, надо быть цивилизованными людьми по отношению друг другу, сказал кандидат от Демократической партии.