Кандидат от Демократической партии Джо Байден выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в США. Он отметил, что еще не готов объявить о победе, но уже ясно, что гонка будет выиграна. По словам Байдена, он на пути к тому, чтобы получить более 300 голосов выборщиков при 270 необходимых. Бывший вице-президент уверен, что получил мандат избирателей по таким вопросам, как коронавирус, экономика, изменение климата.

Байден призвал сторонников к спокойствию и терпению, пока идет процесс подсчета голосов и подчеркнул, что , что не позволит приостановить их.