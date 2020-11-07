Из-за второй волны коронавируса многие страны вводят жесткие ограничения, а Греция, Литва и Польша объявили карантин

Из-за второй волны коронавируса многие страны вводят жесткие ограничения, а Греция, Литва и Польша с сегодняшнего дня объявили национальный карантин. Всего в мире зафиксировано уже почти 50 миллионов случаев заболевания.

На три недели вводит всеобщий карантин Греция. Власти надеются помешать «агрессивному распространению коронавируса» на фоне роста загруженности больничных палат интенсивной терапии. Будут закрыты все розничные магазины, запрещены поездки между регионами. Для выхода на работу, занятий спортом, посещения врача или похода в магазин придется снова получать разрешение через СМС. В Греции зафиксировано 50 тысяч заболевших. В Литве их около 20 тысяч, однако власти страны также объявили о начале общенационального карантина – здесь ограничения менее строгие: более пяти человек не могут собираться в общественном месте, социальное дистанцирование, маски, закрываются границы. Польша, где заболевших почти полмиллиона, закрываются театры, кино, музеи, а также магазины. Общественный транспорт, бары и рестораны с сегодняшнего дня перестают работать в одном из муниципалитетов Дании. Там вводится жесткая изоляция из-за мутировавшего коронавируса, обнаруженного у норок. Он распространяется и среди людей

Ранее в ВОЗ сообщили, число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона.