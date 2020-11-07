Верховный суд США по требованию республиканцев изолировал часть бюллетеней в штате Пенсильвания на выборах президента страны. Те, что пришли по почте после дня голосования, будут считаться отдельно. Избиркомы должны выполнять данное требование до дальнейших распоряжений суда.

Сейчас подсчет голосов еще продолжается. Согласно последним данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден немного опережает республиканца Дональда Трампа. Действующий президент не намерен признавать поражение и надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов по итогам судебных разбирательств.