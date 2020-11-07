Басманный суд Москвы арестовал Подмосковную недвижимость экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в качестве обеспечительной меры по его делу. Речь идет об участке в Дмитровском районе площадью четверть гектара, и недостроенном на нем доме, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. Защита обвиняемого в организации убийств экс-губернатора считает данную меру необоснованной.

Тем временм, в Хабаровске проходит очередная акция в поддержку бывшего главы региона. Его сторонники, несмотря на выпавший снег и похолодание, пришли в полдень по местному времени на площадь имени Ленина к зданию правительства и проводят митинг.