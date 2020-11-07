Синоптики не ожидают интенсивных осадков в виде снега в Москве минимум до середины ноября. Метелей и снежных заносов ближайшую неделю не будет, сказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, образования снежного покрова в столице раньше конца ноября также ждать не стоит.