Синоптики не ожидают интенсивных осадков в виде снега в Москве минимум до середины ноября. Метелей и снежных заносов ближайшую неделю не будет, сказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, образования снежного покрова в столице раньше конца ноября также ждать не стоит.
2020-11-07T06:33:34+03:00
2020-11-07T06:33:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2738024-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:33, 07 ноября 2020
Загрузка комментариев...