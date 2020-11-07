В центре Нью-Йорка, не дожидаясь итогов голосования, уже празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене. Они танцуют, поют под гитару. Некоторые разложили на земле свои картины. Собравшиеся устроили шествие, предает РИА Новости. В толпе видны транспаранты против действующего президента. Пока все проходит мирно. В районе много полиции, но она не вмешивается в происходящее.
2020-11-07T06:31:50+03:00
2020-11-07T06:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 07 ноября 2020
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