В центре Нью-Йорка, не дожидаясь итогов голосования, уже празднуют победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Сотни молодых людей заполнили парк Вашингтон-сквер на Манхэттене. Они танцуют, поют под гитару. Некоторые разложили на земле свои картины. Собравшиеся устроили шествие, предает РИА Новости. В толпе видны транспаранты против действующего президента. Пока все проходит мирно. В районе много полиции, но она не вмешивается в происходящее.