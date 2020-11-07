Сборная России с командой Швеции на этапе хоккейного Евротура – Кубке Карьялы. Первая встреча стала сенсацией.

Федерация хоккея России решила отправить на турнир национальных сборных молодежную команду, за которую выступают хоккеисты до 20 лет под руководством знаменитого Игоря Ларионова. Подобное понижение статуса турнира понравилось не всем. Одним из критиков выступил тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен, однако после первого матча на домашнем турнире ему пришлось оправдываться, поскольку его команда была разгромлена со счетом 2:6. Финских газет Ялонену лучше было не читать. Журналисты писали, что его игроки ползали пользу за летающими русскими мальчиками. В России сдержано заметили, что команда показала почти идеальный хоккей, напоминающий советский. Сегодняшний соперник – команда Швеции в первый день уступила чехам 1:3 и может показать так ли слаба финская сборная или российская молодежь действительно очень хороша.

Матч между сборными России и Швеции начнется в 14.30. Трансляция на канале Матч ТВ.