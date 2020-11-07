Верховный суд США поддержал обращение республиканцев об отдельном подсчете голосов, полученных по почте в Пенсильвании

Ранее решение временно исключить из подсчета поздно пришедшие бюллетени приняла секретарь штата Кэти Буквар. Однако республиканцы обратились в Верховный суд, заявив, что, по их мнению, не все округа выполняют это требование.

По итогам обработки 96% бюллетеней в Пенсильвании, демократ Джозеф Байден почти на 20 тысяч голосов опережает своего оппонента — республиканца Дональда Трампа. Победитель пока не определен также в штатах Невада, Джорджия, Северная Каролина, Аляска и Аризона. Трамп лидирует в Северной Каролине и на Аляске.

Действующий глава государства не исключает, что вернет себе лидирующие позиции в ряде штатов по итогам судебных разбирательств. Об этом хозяин Белого дома написал в «Твиттере».

Никаких значительных успехов за срок своего президентства Трамп не достиг. Такое мнение в эфире «Эха» высказал профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуриев.

Тем временем, сам Трамп любит называть себя «устойчивым гением», напомнил Сергей Гуриев.