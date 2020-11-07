Туристы смогут спуститься к обломкам затонувшего «Титаника». Экскурсии на дно Атлантического океана намерена организовать в будущем году американская компания OceanGate Expeditions. Как сообщает агентство Блумберг, экскурсия будет проходить еженедельно с мая по сентябрь. Желающие смогут погрузиться на глубину около четырех тысяч метров и вблизи посмотреть на лайнер, а также попробовать управлять батискафом. Погружение будет длиться от шести до восьми часов, руководить им будет группа из 50 — 60 ученых. Экскурсантами смогут стать три человека. Ожидается, что поездка будет самой дорогой. Чтобы отправиться на дно океана придется заплатить 125 тысяч долларов. На данный момент самой дорогой является возможность подняться на гору Эверест вместе с опытным инструктором. Это обходится в 45 тысяч долларов.
2020-11-07T05:12:16+03:00
2020-11-07T05:12:16+03:00
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05:12, 07 ноября 2020
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