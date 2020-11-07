Z Архив новостей новости
5 0 6 138
05:09, 07 ноября 2020

РИА Новости стало известно о предстоящем запуске российской ракеты «Союз» с французским военным спутником

РИА Новости стало известно о предстоящем запуске российской ракеты «Союз» с французским военным спутником. По данным источника в ракетно-космической отрасли, старт планируется в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Изначально запуск спутника CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 111 6 10233 04.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Гонка пенсионеров» Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону…

5 72 6 8007 05.11
Интервью Разворот (утренний)

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Эта грязная жириновщина как зловонная жижа растекается не только по Думе – по Красной площади… Поэтому я считаю, что Кадыров правильно защищает – он выступал как верующий человек – свои чувства…

5 77 6 8649 05.11
#слушать 17:11 8читать $скачать HD / SD
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 232 6 26346 06.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Трамп за жесткую борьбу Трамп тогда в 2016 году пошел по жесткому сценарию и победил. Уверен, сейчас он тоже обдумывает такую вероятность идти по жесткому сценарию. А его уговаривают сдаться и не рисковать…

5 41 6 5363 05.11
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

У меня спрашивают: в чем разница, почему в одном случае я цепляюсь – президент Путин у вас плохой, а новый президент Байден у вас хороший? – вы здесь верите в фальсификации, а здесь не верите? Да потому что я знаю, как это устроено…

5 43 6 5748 06.11
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Они говорят, это всего лишь юмор, сатира и нужно понимающе относиться к шуткам, давайте пошутите над отрезанной головой тогда сейчас…

5 119 6 16404 02.11
Блоги

Александр Минкин журналист

Журнал «Шарли», отрезанные головы и тупые рабы модных трендов Ну значит, для вас это картинки, а для кого-то святыня. За веру люди не только убивали святотатцев, за веру люди сами шли на костёр или на расстрел. А надо было всего-навсего перекреститься. Или всего-навсего принять ислам…

5 253 6 65706 31.10
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 134 6 20671 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 99 6 15401 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

Верный друг «Нет-нет, мы не забыли пса», — весьма холодно отреагировала дама. «Мы с супругом решили подарить собаку вашей сотруднице — той милой девушке, которая возилась с ним весь вчерашний день. В знак благодарности, вместо чаевых. Кстати, корм и сумку-переноску мы оставили в номере», — оторопевший портье молча слушал…

5 52 6 32627 31.10
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Время Трампа Он стилистически как раз вровень этому времени, потому что по законам литературы у нас сейчас очередная переломная точка, последняя попытка реванша самых тупых, мракобесных и циничных сил…

5 272 6 43474 03.11
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

«Оскорбляют» атеисты, убивают христиан. Так запланировано? Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных…

5 39 6 6733 02.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Гравитационный сортир резко взлетел, в цене, Вася. Америка, лес, КалашНеНаш Обсуждать выборы в США стало нынче модно, особенно кидать свои прогнозы и с умным видом рассуждать, как итоги выборов повлияют на жизнь американцев, ну и при случае нашу…

5 34 6 5958 00:00
Блоги

Юлия Навальная

Не верьте ни одному слову Эти мерзавцы сначала пытались убить человека, а теперь извиваются, как ужи…

5 200 6 34820 06.11
Блоги

Геннадий Зюганов: Деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения КПРФ и фракция нашей партии в Государственной Думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России…

5 162 6 29253 02.11

Популярное за неделю

Новости

Джонни Депп сообщил, что вынужден отказаться от съемок в новом фильме по мотивам книг Джоан Роулинг Голливудский актер написал в «Инстаграмме», что его об этом попросили в киностудии Warner Bros…

5 5 6 7684
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Люди изобрели способ сплетения руками этих сидячих, чтобы кто-нибудь от нахлынувшей дурноты не упал бы со стула. Но если падают, то падают все вместе. Так что мы видим — некоторое единство в России сегодня достигнуто…

5 42 6 87001 04.11
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3329453
Процессы, предложенные слушателями
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3218 01.11
Блоги

Как проходили выборы президента США Выборы в США прошли, но имя победителя пока неизвестно. Оба основных кандидата в президенты США — и Дональд Трамп и Джо Байден заявили, что они на пути к победе на этих выборах…

5 48 6 157348 03.11
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мусульманство/терроризм — истинные причины и как победить Мусульманство/терроризм — истинные причины и как победить Что такое терроризм и как с ним покончить? Эта мерзость кажется непобедимой. Однако, это не так…

5 136 6 98499 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8837241
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4694009

Сегодня в эфире