РИА Новости стало известно о предстоящем запуске российской ракеты «Союз» с французским военным спутником. По данным источника в ракетно-космической отрасли, старт планируется в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Изначально запуск спутника CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии коронавируса.
2020-11-07T05:09:19+03:00
2020-11-07T05:09:19+03:00
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05:09, 07 ноября 2020
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