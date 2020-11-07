РИА Новости стало известно о предстоящем запуске российской ракеты «Союз» с французским военным спутником. По данным источника в ракетно-космической отрасли, старт планируется в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Изначально запуск спутника CSO-2 планировался в апреле, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и временного закрытия космодрома Куру вследствие пандемии коронавируса.