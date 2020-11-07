Власти Москвы оценили загруженность ковид-больниц в 70%. Запас пока что сохраняется, сообщили РБК в пресс-службе Департамента здравоохранения. Там отметили, что в столице развернуто более 15 тысяч специализированных коек для пациентов с коронавирусом, в том числе около 7 тысяч во временных госпиталях в Крылатском, Сокольниках, ВДНХ и торговом центре «Москва». Кроме того, в Коммунарке открыт резервный коронавирусный госпиталь на 1200 мест с крупнейшим блоком реанимации и интенсивной терапии на 300 коек. На днях глава больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение полностью заполнено.
2020-11-07T05:08:21+03:00
2020-11-07T05:08:21+03:00
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05:08, 07 ноября 2020
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