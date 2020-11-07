Верховный суд США по требованию республиканцев решил изъять бюллетени, полученные после выборов, в штате Пенсильвания

Верховный суд США по требованию республиканцев постановил изъять бюллетени, полученные после дня выборов, в штате Пенсильвания. Их будут считать отдельно. Об этом говорится в постановлении судебного органа. Оно соответствует распоряжению, которое ранее сделала госсекретарь штата, передает телеканал CNN.

Дональд Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании. В ряде ключевых «колеблющихся» штатов почти до конца подсчета лидировал действующий президент, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Джо Байден. Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях со стороны демократов. Глава Белого дома неоднократно давал понять, что пока не собирается признавать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах.

По последним данным, после подсчета 98% голосов Байден получает 49,6% голосов, Трамп — 49,3%. Таким образом, демократ обгоняет республиканца чуть менее чем на 20 тысяч голосов.