Торжественный марш, посвященный годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сегодня не состоится

Ежегодный торжественный марш, посвященный очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сегодня не состоится. Власти ранее приняли такое решение из-за коронавируса. Между тем, Минобороны рассекретило кодовое название события 79-летней давности. В докладе-справке, которую составлял комендант Москвы генерал-майор Кузьма Синилов, парад значился как «операция войск московского гарнизона». Секретность необходимо было соблюдать, поскольку тогда шли ожесточенные бои за Москву, и враг не должен был узнать о готовящемся мероприятии. Парад имел важное значение для поднятия морального и боевого духа военнослужащих и гражданского населения страны. Участвовавшая в нем техника сразу после шествия отправлялась на фронт.
2020-11-07T04:08:49+03:00
2020-11-07T04:08:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 07 ноября 2020
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