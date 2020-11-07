Торжественный марш, посвященный годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сегодня не состоится

Ежегодный торжественный марш, посвященный очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сегодня не состоится. Власти ранее приняли такое решение из-за коронавируса. Между тем, Минобороны рассекретило кодовое название события 79-летней давности. В докладе-справке, которую составлял комендант Москвы генерал-майор Кузьма Синилов, парад значился как «операция войск московского гарнизона». Секретность необходимо было соблюдать, поскольку тогда шли ожесточенные бои за Москву, и враг не должен был узнать о готовящемся мероприятии. Парад имел важное значение для поднятия морального и боевого духа военнослужащих и гражданского населения страны. Участвовавшая в нем техника сразу после шествия отправлялась на фронт.