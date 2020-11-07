Дональд Трамп надеется вернуть себе лидирующие позиции на выборах в ряде штатов по итогам судебных разбирательств

Дональд Трамп не исключает, что вернет себе лидирующие позиции на выборах в ряде штатов по итогам инициированных республиканцами судебных разбирательств. Об этом хозяин Белого дома написал в «Твиттере». Он напомнил, что у него был большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом он

«загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней».

Исход американских президентских выборов до сих пор окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, соперник Трампа демократ Джозеф Байден стоит на пороге получения 270 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него голосов избирателей (более 72 миллионов). Однако официальных итогов голосования пока нет, а Трамп отказывается признавать возможное поражение и собирается вести дальнейшую битву за определение результатов выборов в судах.