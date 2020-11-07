Еще в двух европейских странах вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Еще в двух европейских странах, Греции и Польше, вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса. В Польше прекратят работу непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры. Гостиницы будут принимать только тех, кто путешествует по работе. Все школы перешли на дистанционное обучение. Ограничения сохранятся по меньшей мере до 29 ноября. Если эти меры не дадут результатов, власти не исключили введения общенационального карантина. Ранее жителей страны обязали носить маски не только в помещениях, но и на улице. Кафе и рестораны работают только навынос. Запрещено собираться группой более пяти человек.

Греция тем временем закрывается на карантин. Покидать дом можно лишь при наличии уважительной причины: поход на работу, в магазин, к врачу, занятия спортом. Поездки из одного региона в другой запрещены. При любом выходе из дома обязательно надевать маску. Ограничения продлятся до конца месяца.