В Вашингтоне сотни человек вышли на акцию против действующего президента США. Демонстранты рядом с Белым домом надули огромную крысу, напоминающую Дональда Трампа. Об этом пишет в Twitter журналист The Washington Post Марисса Лэнг. Участники акции требуют посчитать все голоса и ухода нынешнего американского лидера. Полицейские блокируют близлежащие перекрестки.
2020-11-07T03:09:06+03:00
2020-11-07T03:09:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 07 ноября 2020
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