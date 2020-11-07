В Вашингтоне сотни человек вышли на акцию против действующего президента США. Демонстранты рядом с Белым домом надули огромную крысу, напоминающую Дональда Трампа. Об этом пишет в Twitter журналист The Washington Post Марисса Лэнг. Участники акции требуют посчитать все голоса и ухода нынешнего американского лидера. Полицейские блокируют близлежащие перекрестки.