Джозеф Байден увеличил свой отрыв от Дональда Трампа в штате Джорджия на президентских выборах в США. Об этом сообщает телекомпания Си-эн-эн по итогам обработки 99% бюллетеней.

По ее данным, к настоящему моменту демократ заручился поддержкой 49,4% избирателей, республиканец — набирает 49,3%. Таким образом бывший вице-президент обгоняет действующего американского лидера более чем на 4 тысячи голосов. Ранее отрыв едва превышал 1 тысячу. Вице-губернатор Джорджии Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти штата проведут пересчет голосов в этом штате.

Тем временем, Трамп написал в Твиттере, что Байден не имеет права заявлять о своей победе на выборах, пока продолжаются разбирательства в судах.