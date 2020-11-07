Проезд по выделенным полосам в Москве для личного автотранспорта полностью запрещен. Теперь и в выходные дни. По ним сможет ездить только городской транспорт, такси, машины экстренных и коммунальных служб, а также велосипеды. Штраф для нарушителей составляет 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее проезд по «выделенкам» на личных машинах разрешался по субботам и воскресеньям, за исключением отдельных участков. В департаменте полагают, что единый режим поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.