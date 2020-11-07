Жителей столичного региона начнут массово прививать от коронавируса через две недели. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в оборот к концу ноября поступит уже полмиллиона доз вакцины «Спутник V», а в декабре — «в три раза больше». Первая партия ожидается уже в предстоящие выходные.
«Спутник V» стала первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. В октябре был зарегистрирован второй препарат — разработка государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Еще одну вакцину разрабатывает Научный центр исследований имени Чумакова.
Жителей столичного региона начнут массово прививать от коронавируса через две недели
Жителей столичного региона начнут массово прививать от коронавируса через две недели. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в оборот к концу ноября поступит уже полмиллиона доз вакцины «Спутник V», а в декабре — «в три раза больше». Первая партия ожидается уже в предстоящие выходные.