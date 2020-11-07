Жителей столичного региона начнут массово прививать от коронавируса через две недели. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в оборот к концу ноября поступит уже полмиллиона доз вакцины «Спутник V», а в декабре — «в три раза больше». Первая партия ожидается уже в предстоящие выходные.

«Спутник V» стала первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России. В октябре был зарегистрирован второй препарат — разработка государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Еще одну вакцину разрабатывает Научный центр исследований имени Чумакова.