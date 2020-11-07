В Одессе сегодня день траура в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого. В городе будут приспущены государственные флаги с траурными лентами. Решение принял мэр. На сайте горсовета отмечается, что Жванецкий был «выдающимся одесситом, который прославил Одессу на весь мир», почетным гражданином Одессы и президентом Всемирного клуба одесситов, народным артистом Украины. Соболезнования в связи со смертью Жванецкого выразили президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Писатель скончался накануне на 87-м году жизни. О причинах смерти не сообщалось. Его помощник рассказал, что Жванецкий болел, но его смерть не связана с коронавирусом. Учитывая эпидемиологическую обстановку церемонии прощания не будет.