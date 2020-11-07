Подсчет голосов в «колеблющейся» Аризоне продлится до конца выходных. Там осталось обработать более 250 тысяч бюллетеней, сообщила госсекретарь американского штата Кэти Хоббс.

По последним данным, после подсчета 90% бюллетеней в Аризоне, лидирует кандидат в президенты от демократов Джо Байден. Он набирает 49,9%, действующий президент Дональд Трамп — 48,6%. Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков. Байден уже в ближайшие часы может объявить о своей победе. Трамп и его штаб намерены оспорить результаты голосования в нескольких штатах.