Администратора телеграм-канала «Мужское государство» Владислава Позднякова оштрафовали за возбуждение ненависти

Суд Саратовской области оштрафовал на 10 тысяч рублей администратора телеграм-канала «Мужское государство» и странички «Бутылка» во «ВКонтакте» Владислава Позднякова. Его признали виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Суд решил, что Поздняков в своих высказываниях «негативно оценивал» «кавказцев, русских женщин, армян, гомосексуалистов, силовые органы, азиатов, чернокожих детей, живущих в России» и другие группы лиц.

Группу «Мужское государство» во «ВКонтакте», на которую было подписано более 150 тысяч человек, летом заблокировала администрация соцсети за «призывы к насильственным действиям». По разным данным, сейчас Поздняков живет в Польше или Грузии.