Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте. Он находится в Центральной клинической больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря. По данным главка МВД, два автомобиля столкнулись в районе 7-го км проспекта около 20:30. Источник в экстренных службах говорил, что пострадали двое. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что аварию спровоцировал водитель автомобиля «Таврия», выехавший на разделительную полосу, где столкнулся с Nissan и служебным BMW вице-премьера.
2020-11-07T02:07:20+03:00
2020-11-07T02:07:20+03:00
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02:07, 07 ноября 2020
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