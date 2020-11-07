Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте. Он находится в Центральной клинической больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря. По данным главка МВД, два автомобиля столкнулись в районе 7-го км проспекта около 20:30. Источник в экстренных службах говорил, что пострадали двое. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что аварию спровоцировал водитель автомобиля «Таврия», выехавший на разделительную полосу, где столкнулся с Nissan и служебным BMW вице-премьера.