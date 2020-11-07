Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома и на свежем воздухе. Если есть возможность уехать на дачу, за город. Поездки за рубеж на Новый год, по ее словам, могут закончиться карантином в чужой стране. Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом напряженная, «в ряде регионов сложная». «И темп пока растущий. Для того, чтобы он стал иным, нужно всем соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, не выходить лишний раз в общественные места, не ходить ни на какие мероприятия», — цитирует главу Роспотребнадзора Интерфакс.

Ранее московские власти призвали жителей столицы не передвигаться лишний раз по городу и воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Особенно это касается тех, кто переведен на удаленку.

За последние сутки в России выявили 20,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост за все время пандемии. Согласно официальным данным, с начала эпидемии умерли почти 30 тысяч человек.