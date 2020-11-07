Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд заражений коронавирусом в мире. За сутки инфекцию выявили у более чем 580 тысяч человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 31 октября — 557 тысяч новых заболевших. Общее число известных случаев заражения в мире составляет 48,5 миллионов, скончались свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. Ранее в ВОЗ предупреждали, что страны находятся на критическом этапе пандемии.

На фоне роста числа заболевших COVID-19 ВОЗ посоветовала всему миру готовиться к новой пандемии. В этой связи организация намерена рассмотреть на Всемирной ассамблее резолюцию, которая должна усилить готовность стран к новым эпидемиологическим вызовам.