Республиканцы потребовали отделить бюллетени, полученные по почте в Пенсильвании до и после дня выборов в США. Заявление направлено в Верховный суд. Как отмечает телеканал CNN, госсекретарь штата уже распорядилась, чтобы это было сделано, в ожидании текущего судебного разбирательства.

Дональд Трамп, который пока обеспечил себе 214 голосов выборщиков, не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов без победы в Джорджии и Пенсильвании.

В ряде ключевых «колеблющихся» штатах почти до конца подсчета лидировал действующий президент, а затем в избиркомах сообщали, что получили дополнительные бюллетени по почте. И по итогам их подсчета побеждал Джо Байден. Трамп и его сторонники полагают, что такое развитие событий свидетельствует о возможных нарушениях со стороны демократов. Президент США неоднократно давал понять, что пока не собирается признавать поражение и будет оспаривать итоги голосования в судах. В штабе демократа сообщили, что Байден вскоре намерен объявить о своей победе. По последним данным, Джо Байден получает 49,5% голосов, Дональд Трамп — 49,3%.