На четырех рабочих Белорусского металлургического завода завели дело об организации и участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Гомельской области. Как утверждает следствие, в августе «группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба». Напомню, БМЗ и другие белорусские предприятия объявили забастовку в знак протеста из-за итогов президентских выборов в стране.
2020-11-07T01:11:35+03:00
2020-11-07T01:11:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:11, 07 ноября 2020
Загрузка комментариев...