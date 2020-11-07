На четырех рабочих Белорусского металлургического завода завели дело об организации и участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Гомельской области. Как утверждает следствие, в августе «группа агрессивно настроенных граждан из числа работников предприятия и иных лиц остановила движение технологического транспорта, осуществлявшего доставку сырья в сталеплавильные цеха, что привело к нарушению работы завода и причинению ущерба». Напомню, БМЗ и другие белорусские предприятия объявили забастовку в знак протеста из-за итогов президентских выборов в стране.