Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию. Ранее сообщалось, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 («Водник»). Авария с участием актера произошла 8 июня. Суд признал, что Ефремов, находясь за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.