Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию. Ранее сообщалось, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 («Водник»). Авария с участием актера произошла 8 июня. Суд признал, что Ефремов, находясь за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.
2020-11-07T01:10:15+03:00
2020-11-07T01:10:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737968-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 07 ноября 2020
Загрузка комментариев...