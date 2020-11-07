Массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник» может начаться в Москве и Подмосковье в течение двух недель. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, прививку смогут сделать не только те, кто находится в группе риска. В гражданский оборот поступит гораздо больше вакцины, чем до сих пор. К концу ноября можно рассчитывать уже на полмиллиона доз. Как сообщили ранее в пресс-службе Минздрава, пока партии «Спутника», поступающие в регионы, предназначены только для групп риска, в частности для врачей и учителей.