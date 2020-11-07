Смертность от коронавируса в сентябре, по данным Росстата, выросла на четверть по сравнению с августом. По статистике ведомства, в прошлом месяце COVID-19 зафиксировали в качестве основной и неосновной причины смерти почти у 10 тысяч человек, месяцем ранее — у 7 600, передает «Интерфакс».

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в России скончались почти 30 тысяч человек с коронавирусом. За минувшие сутки в стране зафиксировали 20,5 тысяч новых случаев заражения, что стало новым рекордом суточного прироста заболевших.