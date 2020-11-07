Американская группа System of a Down выпустила две песни, в которых выражает поддержку Армении и Нагорному Карабаху

Участники коллектива – музыканты армянского происхождения. Как отмечает «Интерфакс», это первые песни группы за последние 15 лет. Суммарно два клипа на портале Youtube примерно за сутки посмотрели полтора миллиона человек. Музыканты призвали сделать пожертвования для помощи пострадавшим от военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.