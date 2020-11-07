Российские коммунисты впервые отказались от праздничных шествий в честь годовщины Великой октябрьской революции

В Москве руководители КПРФ добровольно отказались от уличных акций из-за сложной эпидемиологической обстановки. Последователи Ленина возложат цветы к памятнику вождю мирового пролетариата на Октябрьской площади с соблюдением всех мер безопасности и встанут в одиночные пикеты. Кроме того, как сообщает газета Коммерсант, планируется отправить десант в Тарусу, где решили вернуть старые названия более 100 улицам, чья топонимика напоминает о советском периоде. Питерские единомышленники все же собираются пройти до легендарного крейсера Автора, но если разрешения городских властей получить не удастся, то сделано это будет с учетом коронавирусных реалий. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов сказал, что в этот день необходимо говорить о важных проблемах, однако и он готов ограничиться возложением цветов и встречами с депутатами всех уровней.

В Самаре коммунисты обжаловали отказ в проведении шествия, однако заседание суда состоится 10 ноября, уже после того, как праздник пройдет.