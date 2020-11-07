Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:03, 07 ноября 2020

Смертность от коронавируса в России в сентябре, по данным Росстата, выросла на четверть

Почти 10 тысяч человек с COVID-19, как отмечается, умерли в первый месяц осени. Еще в августе их, по уточненным данным Росстата, было около 7 тысяч 700. В статистику включаются как те, у кого коронавирус стал основной причиной смерти, так и те, у кого он был побочной причиной летального исхода. Как отмечает Росстат, непосредственно от COVID-19 в сентябре скончались почти 5 тысяч 200 человек – и это также на четверть больше, чем в августе. Еще у примерно 1,5 тысяч заболевших вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Общий показатель летальности, в зависимости от методики подсчета, составил примерно от 3 до 5 процентов. Это выше, чем в статистике, представляемой оперативным штабом. Власти это объясняют тем, что со временем данные уточняются.
В сентябре общий прирост заболевших коронавирусом в России начал резко увеличиваться. Показатель вырос с 5 до 9 тысяч заболевших в сутки. Накануне же суточный прирост впервые за все время эпидемии превысил 20 тысяч человек.

В Кремле накануне называли ситуацию с коронавирусом в России тревожной.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 110 6 10075 04.11
Интервью Разворот (утренний)

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Эта грязная жириновщина как зловонная жижа растекается не только по Думе – по Красной площади… Поэтому я считаю, что Кадыров правильно защищает – он выступал как верующий человек – свои чувства…

5 76 6 8357 05.11
#слушать 17:11 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Гонка пенсионеров» Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону…

5 72 6 7880 05.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 215 6 23880 11:59
Новости

фото: Nicolas Maeterlinck / ТАСС Глава СВР рассказал, что спецслужбы НАТО планировали принести одного из лидеров российской оппозиции в жертву По словам Нарышкина, их цель — «оживить протестное движение»...

5 42 6 5471
Блоги

Сергей Марков политолог

Трамп за жесткую борьбу Трамп тогда в 2016 году пошел по жесткому сценарию и победил. Уверен, сейчас он тоже обдумывает такую вероятность идти по жесткому сценарию. А его уговаривают сдаться и не рисковать…

5 41 6 5345 05.11
Блоги

+ Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Они говорят, это всего лишь юмор, сатира и нужно понимающе относиться к шуткам, давайте пошутите над отрезанной головой тогда сейчас…

5 119 6 16390 02.11
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 130 6 19133 11:52
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 97 6 14827 05:49
8читать ;смотреть
Новости

Джозеф Байден через несколько часов выступит с обращением к нации, сообщили в его штабе Он получил получил более сильный мандат избирателей США, чем Джон Кеннеди, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси…

5 35 6 5469
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Время Трампа Он стилистически как раз вровень этому времени, потому что по законам литературы у нас сейчас очередная переломная точка, последняя попытка реванша самых тупых, мракобесных и циничных сил…

5 272 6 43321 03.11
Новости

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии пройдут новые выборы, когда такое решение примет народ Президент, которого ЕС не считает легитимным лидером, сказал это на церемонии открытия третьей линии минского метро, сообщает агентство БелТА…

5 33 6 5603
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

«Оскорбляют» атеисты, убивают христиан. Так запланировано? Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных…

5 39 6 6724 02.11
Блоги

Юлия Навальная

Не верьте ни одному слову Эти мерзавцы сначала пытались убить человека, а теперь извиваются, как ужи…

5 124 6 21441 20:03
Блоги

Геннадий Зюганов: Деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения КПРФ и фракция нашей партии в Государственной Думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России…

5 162 6 29225 02.11
Новости

Крупные американские телеканалы прервали трансляцию обращения Трампа, посвященного прошедшим в стране выборам Лидер Соединенных Штатов говорил о фальсификациях…

5 44 6 8139

Популярное за неделю

Новости

Умер Михаил Жванецкий Ему было 86 лет…

6 56142
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впечатление, что эти кислородные баллоны можно поставлять на фронт вместо боеголовок. Такое ощущение, что когда их собирали, на соседнем конвейере собирали боеголовки или какой-нибудь «Смерч» и перепутали детальки…

5 106 6 92054 31.10
#слушать 50:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3329453
Процессы, предложенные слушателями
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3207 01.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Армения брошена и потеряна В Кремле могут заниматься обычным для него самоуспокоением, цепляться за слова и считать, что правда на его стороне. События пойдут своим чередом…

5 129 6 179140 31.10
Блоги

+ Павильон 75 — Ковидный морг на ВДНХ? Павильон 75 — Ковидный морг на ВДНХ? Журналист «Эха Москвы» Алексей Голубев отправился в «красную зону» павильона 75 на ВДНХ. Это временный госпиталь, в котором находятся пациенты с ковидом…

5 124 6 105943 31.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8837162
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4693893

Сегодня в эфире