Смертность от коронавируса в России в сентябре, по данным Росстата, выросла на четверть

Почти 10 тысяч человек с COVID-19, как отмечается, умерли в первый месяц осени. Еще в августе их, по уточненным данным Росстата, было около 7 тысяч 700. В статистику включаются как те, у кого коронавирус стал основной причиной смерти, так и те, у кого он был побочной причиной летального исхода. Как отмечает Росстат, непосредственно от COVID-19 в сентябре скончались почти 5 тысяч 200 человек – и это также на четверть больше, чем в августе. Еще у примерно 1,5 тысяч заболевших вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Общий показатель летальности, в зависимости от методики подсчета, составил примерно от 3 до 5 процентов. Это выше, чем в статистике, представляемой оперативным штабом. Власти это объясняют тем, что со временем данные уточняются.

В сентябре общий прирост заболевших коронавирусом в России начал резко увеличиваться. Показатель вырос с 5 до 9 тысяч заболевших в сутки. Накануне же суточный прирост впервые за все время эпидемии превысил 20 тысяч человек.

В Кремле накануне называли ситуацию с коронавирусом в России тревожной.