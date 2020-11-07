ОНК Москвы: Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии Белгородской области

Актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии Белгородской области, сообщили в ОНК Москвы. Артиста отправили из столичного СИЗО, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы по делу о ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, артист был за рулем сильно пьян. В октябре Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода и приговор вступил в силу.