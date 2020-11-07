Джозеф Байден, как сообщили в его штабе, вскоре обратится к нации

По оценке телеканала CNN, кандидат от демократов близок к тому, чтобы стать президентом – он лидирует в четырех из пяти штатов, где продолжается подсчет голосов. Причем победа в любом из них гарантирует Байдену президентство. Дональд Трамп намерен оспаривать итоги голосования в судебном порядке.