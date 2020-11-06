Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом

Днем ранее в официальную статистику попали 69 летальных исходов. Общее число жертв пандемии, по данным штаба, в Москве выросло до 7215 человек. По сведениям Росстата, в сентябре в России умерли почти 9800 человек с коронавирусом, тогда как в августе — около 7700, передает «Интерфакс».
2020-11-06T23:04:45+03:00
2020-11-06T23:12:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 06 ноября 2020
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