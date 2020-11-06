Джонни Депп сообщил, что вынужден отказаться от съемок в новом фильме по мотивам книг Джоан Роулинг

Голливудский актер написал в «Инстаграмме», что его об этом попросили в киностудии Warner Bros. Джонни Депп сыграл злого волшебника Гриндевальда в двух фильмах серии «Фантастические твари», новая лента должна выйти в 2022 году.

Недавно Джонни Депп проиграл в Лондоне судебную тяжбу с газетой Sun. Актер подал иск о клевете из-за публикации о том, что он якобы избивал бывшую жену Эмбер Херд.