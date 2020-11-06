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23:03, 06 ноября 2020

Актер Михаил Ефремов этапирован из Москвы в колонию Белгородской области, передает РИА Новости

Агентство ссылается на членов Общественной наблюдательно комиссии. Ранее приговор в отношении артиста вступил в силу. В сентябре суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, при котором погиб водитель другой машины Сергей Захаров. По данным следствия, Ефремов за рулем был сильно пьян. Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.



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