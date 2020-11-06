Актер Михаил Ефремов этапирован из Москвы в колонию Белгородской области, передает РИА Новости

Агентство ссылается на членов Общественной наблюдательно комиссии. Ранее приговор в отношении артиста вступил в силу. В сентябре суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, при котором погиб водитель другой машины Сергей Захаров. По данным следствия, Ефремов за рулем был сильно пьян. Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.