Вице–премьер Алексей Оверчук госпитализирован после ДТП на разделительной полосе Кутузовского проспекта

По словам источника ТАСС, у служебной машины BMW Оверчука от удара оторвало заднее колесо. Сам автомобиль развернуло поперек дороги. Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что происшествие спровоцировал водитель «Таврии», который выехал на разделительную полосу.

По данным источника ТАСС в результате аварии пострадали два человека. В каком состоянии они находятся, не говорится. Пресс-секретарь вице–премьера подтвердил, что Алексей Оверчук попал в Центральную клиническую больницу после ДТП. Был ли он за рулем, или на месте пассажира, в пресс-службе не уточнили.