В штабе Джозефа Байдена, как передает CNN, уверены в его победе на выборах

Представители политика сообщили, что в ближайшие часы он выступит с обращением к нации. Газета «Вашингтон пост» пишет, что Секретная служба усиливает охрану Байдена – дополнительные сотрудники направлены в город Уилмингтон в штате Делавэр, где находится сейчас кандидат от демократов. Бывший вице-президент США увеличивает отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, в одном из ключевых штатов, которые определят исход выборов. Байден лидирует также в Неваде и с небольшим перевесом – в Джорджии, где продолжается подсчет голосов. Но местные власти отметили, что ожидают их пересчета.

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за кресло президента.