Часть советников Дональда Трампа, по сведениям CNN, считает, что он проиграл выборы

Заявления президента о нарушениях и мошенничестве при подсчете голосов они считают неубедительными, говорит источник телеканала в Белом доме. При этом, по его словам, в окружении Трампа остаются люди, которые говорят ему то, что он хочет услышать. В штабе Трампа этим вечером сообщили, что глава Белого дома пообещал продолжить борьбу за подсчет только законных бюллетеней. Власти штата Аризона отметили, что незаконные голоса на выборах и не считают.

По данным CNN, Джозеф Байден лидирует в ключевых штатах Неваде и Пенсильвании, в Джорджии кандидатов разделяет всего менее двух тысяч голосов, власти штата ожидают их пересчета.