Вице-премьер Алексей Оверчук после ДТП в Москве доставлен в Центральную клиническую больницу

Это сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь чиновника Андрей Матвеев. В каком состоянии находится заместитель председателя правительства, он не сказал. По словам источника агентства, ДТП произошло на Кутузовском проспекте, напротив парка Победы. Там столкнулись три автомобиля, пострадали два человека. В полиции подтвердили факт дорожного происшествия, но без уточнения подробностей и числа пострадавших.

Источник ТАСС сказал, что причиной ДТП стал выезд на разделительную полосу автомобиля «Таврия». Оверчук находился в другой машине.