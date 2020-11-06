Санкции ЕС скорее всего не повлияют на действия Лукашенко и внутриполитическую ситуацию в Белоруссии – политолог

Персональные санкции ЕС скорее всего не повлияют на действия президента Александра Лукашенко и внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Эти санкции, и Европейского союза, и США, больше символические, чем фактор политического влияния на белорусскую внутреннюю ситуацию. Скорее это дань требованиям общественности этих стран, дескать, коль там нарушаются права человека, надо что-то делать. Хочу обратить внимание, что санкции в отношении Лукашенко со стороны США действуют уже давно, и они не отменялись. Ожидать, что это каким-то образом повлияет на поведение Лукашенко я бы не стал. Большую часть своего президентского правления, он находился под санкциями. Для него это настолько привычно, что это никак не повлияет на его действия, на внутриполитический расклад в самой Белоруссии», — сказал он.

Совет Европейского Союза ранее утвердил санкции против Александра Лукашенко. По сведениям СМИ, помимо президента Белоруссии в черный список внесены еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки заграницу.

Накануне в ОБСЕ был представлен в доклад, в котором говорилось о наличии неопровержимых доказательств того, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В документе также отмечалось, что действия силовиков в отношении протестующих были нарушением прав человека.