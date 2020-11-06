Смертность от коронавируса в России в сентябре выросла на четверть. Такие данные приводит Росстат

Коронавирус как в качестве основной, так и в качестве побочной причины смерти в первый месяц осени был выявлен почти у 10 тысяч человек. В августе умерших с COVID-19, по данным Росстата, было около 7 тысяч 700 россиян. Непосредственно от этого вируса, как отмечается, в сентябре скончались чуть более 5 тысяч человек – это также на четверть больше, чем месяцем ранее. В остальных случаях инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений либо же значительным образом на печальную статистику не влияла, добавляют в Росстате.

Общая летальность в сентябре от коронавируса, согласно статистике, составляет от 3% до 5% — этот показатель зависит от методики подсчета. В сводках оперативного штаба процент смертности ниже 2% — власти это объясняют тем, что со временем данные уточняются.

Чуть ранее стало известно, что за день в России выявили около 20,5 тысяч заболевших коронавирусом – это максимум с начала эпидемии. В Москве также впервые с мая более 6 тысяч заразившихся. На этом фоне начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков призвал горожан не передвигаться по Москве без лишней необходимости. При этом к пропускной системе, по его словам, власти возвращаться не намерены.

Россия продолжает оставаться в десятке стран мира по суточному приросту заболевших коронавирусом. При этом в Европе более сильные темпы увеличения числа заразившихся сразу у пяти стран.