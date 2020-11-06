Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за пост президента

В его штабе сообщили о намерении главы Белого дома добиваться, чтобы при подсчете голосов не учитывались бюллетени, которые Трамп называет незаконными. Между тем, Джозеф Байден лидирует в четырех из пяти штатов, где продолжается подсчет голосов, и победа всего в одном из них гарантирует ему президентство, если результаты в остальных не будут оспорены.

Тем временем, никаких значительных успехов за срок своего президентства Трамп не достиг. Такое мнение в эфире «Эха» высказал профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуриев.

Тем временем, сам Трамп любит называть себя «устойчивым гением», напомнил Сергей Гуриев.