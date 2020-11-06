Джонни Депп сообщил, что отказался от роли Гриндевальда по просьбе киностудии Warner Bros

Голливудский актер написал в своем «Инстаграмме», что уважает эту просьбу и согласен с ней, но ее причину не назвал. Джонни Депп сыграл Гриндевальда двух лентах серии «Фантастические твари» по мотивам книг Джоан Роулинг. Премьера третьего фильма серии «Фантастические твари» запланирована на лето 2022 года. Ранее суд Лондона отказал актеру в удовлетворении иска о клевете к изданию Sun. Депп решился судиться с таблоидом из-за публикации о том, что он якобы избивал бывшую жену Эмбер Хёрд.