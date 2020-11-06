Спикер парламента Сербии заявил после ареста лидера Косова, что важно обеспечить защиту свидетелей

Бывший глава МИДа Ивица Дачич напомнил, что в случае с бывшим премьером Косова Рамушем Харадинаем все свидетели исчезли, и в конце концов его по этой причине освободили из-под стражи, передает телеканал РТС. Накануне лидер Косова Хашим Тачи объявил, что уходит в отставку. Его доставили в следственный изолятор суда в Гааге. Политика обвиняют в военных преступлениях в конце 90-х.