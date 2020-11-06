Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что коронавирусом в России сейчас болеют около 900 тысяч человек

По его словам, из них 250 тысяч находятся в больницах, а остальные лечатся дома, передает ТАСС. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что чаще всего люди заражаются в транспорте и что 80% заболевших не соблюдали меры профилактики.
2020-11-06T21:31:40+03:00
2020-11-06T21:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 06 ноября 2020
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